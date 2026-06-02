Саратовский регоператор: предпринимателям-уклонистам доначислено почти 6 млн рублей за вывоз ТКО

Фото: Ситиматик

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают масштабную работу по установлению юридических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от заключения договора на услугу по обращению с ТКО. Всего с начала года выявлено 320 таких предпринимателей. Большинство бизнесменов-нарушителей ведут деятельность в Саратове – 208 объектов.

Предприниматели, уклоняющиеся от заключения договора, не перестают производить отходы - они просто выбрасывают их в контейнеры, установленные у жилых домов. Тем самым коммерсанты экономят на вывозе своего мусора за счет населения, ведь услугу по этим контейнерам оплачивают из своих квитанций добросовестные жители.

Всем выявленным коммерсантам-уклонистам доначислено за предыдущие периоды около 6 млн рублей по утвержденным тарифам и в соответствии с нормативами накопления ТКО, установленными министерством природных ресурсов и экологии области. Если оплата не поступит в течение 3 месяцев с момента направления счетов, региональный оператор обратится в суд с требованием о принудительном взыскании задолженности. В этом случае предпринимателям неизбежно придется понести дополнительные расходы в сумме до 25 тыс. рублей на оплату госпошлины и юридических услуг.

Саратовский регоператор напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» юридические лица и предприниматели, в том числе собственники нежилых помещений, которые используются в коммерческих целях, обязаны сами обратиться с заявкой для заключения договора на услугу по обращению с ТКО к региональному оператору. Если в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора они этого не сделали, на 16-й день договор считается автоматически заключенным с расчетом по нормативам и подлежит оплате потребителем.

Напомним, в этом году специалисты саратовского регоператора также выявили порядка 200 СНТ без договора на услугу по обращению с ТКО. Ознакомиться со списком садовых товариществ, которые продолжают игнорировать требование федерального законодательства, может любой желающий по ссылке: https://64.citymatic.ru/documents в разделе «СНТ без договора». При этом для этой категории абонентов продолжается акция «На грядку – без пени», в рамках которой предоставляется возможность снизить общую сумму задолженности и выиграть ценные призы для всего СНТ.

С вопросами по начислениям и урегулированию дебиторской задолженности юрлица и предприниматели могут обратиться к специалистам контакт-центра Саратовского филиала компании «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.