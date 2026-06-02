Названы имена погибших в спецоперации саратовских бойцов

Руководство региона направило глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших воинов

1 июня поступила информация о гибели на спецоперации еще семи жителей Саратовской области. Эта печальная новость была подтверждена администрациями муниципальных образований.

Регион простился с Александром Манаевым и Алексеем Матвеевым из Балаковского района, Денисом Сергеевым, Владимиром Курылевым и Алексеем Кочетковым из Вольского района, Вадимом Тищенко из Энгельсского района, а также Байжаном Ермукановым из Александрово-Гайского района.

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципальных районов области направили глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших воинов.