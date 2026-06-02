В Саратове продолжаются работы по благоустройству.
Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, очистку прилотковой части, гидропосев газонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.
Сегодня работы ведутся на улицах Радищева, Провиантской, Чернышевского, Рахова, Шелковичной, Люкшина, Чапаева, Вавилова, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.
Задействовано порядка 295 единиц техники и 398 рабочих.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.