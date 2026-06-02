Фильмофонд областного киновидеоцентра пополнился лентой «Мой друг Нерпа»

С 1 июня фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новой лентой: «Мой друг Нерпа» (12+, Россия, 2026 г., реж. В. Бутуханов).

В центре киноистории 11-летний Вадим, который замкнут и одинок. Его родители переживают развод, и мама отправляет мальчика на всё лето к дедушке на Байкал. На берегу великого озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Этот удивительный тюлень поможет мальчику обрести настоящих друзей, поверить в себя и спасти брак родителей.

Фильм входит в репертуар кинозала «На Рижской».

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Предварительная запись по телефону: (8452) 62-31-98