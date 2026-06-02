MAКС поддержал акцию #моеслово ко Дню русского языка

Акция, организованная преподавателями вузов и учителями русского языка, посвящена словам, которые способны вдохновить и стать опорой для людей. Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Как принять участие в акции #моеслово?

снимите короткий ролик от 30 секунд до 5 минут,

назовите слово, которое стало для вас важным, личным и дорогим,

опубликуйте видео в социальных сетях: в сообществе или личной странице ВКонтакте или канале в мессенджере МАКС с хештегом #моеслово.

Акция продлится до 6 июня. Лучшие ролики смонтируют в фильм, который покажут на III Международном фестивале кино «Евразия Кинофест». Он пройдёт в Сочи с 13 по 19 июня 2026 года.