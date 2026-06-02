Соцфонд назвал условия для получения саратовцами новой семейной выплаты-2026

В Саратовской области начался период приема заявлений на получение ежегодной финансовой помощи для нуждающихся семей. Эта выплата полагается семьям, в которых воспитываются двое и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Важным условием является наличие у родителей официального дохода, облагаемого НДФЛ, за 2025 год.

Программа поддержки, стартовавшая 1 июня, предъявляет ряд требований. Среди них — наличие в семье минимум двух детей, не достигших совершеннолетия, или учащихся очно до 23 лет. Всем членам семьи, включая детей и работающих родителей, необходимо иметь российское гражданство. Также недопустимо наличие у родителей задолженностей по алиментам.

Существуют ограничения по имуществу: совокупная стоимость движимого и недвижимого имущества семьи не должна превышать установленные нормы для аналогичных пособий. Среднедушевой доход семьи также не должен превышать 22 344 рубля в месяц.

В расчет общего дохода включаются зарплата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, банковские проценты и полученное единое пособие. Исключения составляют материнский капитал, субсидии на жилье, средства на покупку транспорта, пособия по уходу, налоговые вычеты и некоторые другие виды поступлений.

Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители. Заявление можно подать через портал Госуслуг, клиентские службы отделения СФР или МФЦ. В случае положительного решения, уплаченный за 2025 год НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница будет выплачена однократно.

Прием заявлений продлится до 1 октября. Решение по обращениям принимается в течение 10 рабочих дней. Финансовые средства, при одобрении, поступят в течение 5 рабочих дней.