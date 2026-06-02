Два жителя Саратовской области пополнили список террористов

Российская служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла соответствующие корректировки в свой перечень. Теперь в нем значатся два дополнительных жителя Саратовского региона.

Один из вновь добавленных — 47-летний мужчина, проживающий в населенном пункте Духовницкое. Второй фигурант, чей статус был изменен, — это 21-летний юноша.

Рядом с данными молодого человека стоит служебная отметка в виде звездочки. Росфинмониторинг использует этот маркер для обозначения тех, кто обвиняется или уже осужден за совершение действий террористической направленности.

Общее количество персон, включенных в реестр на данный момент, превышает 21 500 имен.