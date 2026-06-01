Ветеринары сняли с продажи 5,8 тонны некачественных овощей

В мае ветеринары проверили более 84,5 тысячи партий продуктов на сельхозрынках Саратова. Специалисты изучали документы и отбирали пробы от каждой партии.

Почти 7,8 тысячи партий молочной продукции и около 77 тысяч — растениеводческой прошли контроль. В итоге с реализации сняли более 5,8 тонны некачественных овощей и фруктов и около 70 кг опасного молока.

Всего за пять месяцев ветслужба обеспечила реализацию более 38 тысяч тонн проверенного мяса (в основном свинины), проведя свыше 21,7 тысячи проверок. Непригодную продукцию отправили на утилизацию: 2,25 тонны говядины, 1,07 тонны свинины, 0,72 тонны баранины и козлятины, а также мясо лошадей, кроликов, рыбу — общим весом более 4 тонн.