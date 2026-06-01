Детям с ОВЗ из Энгельса помогли раскрасить весну с помощью арт-терапии

В мастерской дизайна Энгельсской картинной галереи прошло благотворительное занятие для детей с ментальными особенностями — воспитанников Центра «Развитие». Мероприятие провели при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» и партнёров предприятия. Мастерская, где проходил урок, — часть совместного проекта газовиков и Радищевского музея по созданию детского культурно-просветительского центра «Четыре квадрата». Это пространство специально адаптировано для творческой реабилитации особенных детей.

На занятии использовались методы арт-терапии. Ребята изучали натюрморты художника Петра Кончаловского, а затем написали собственную картину «Весенняя сирень». В работе применялись профессиональные пигменты — краплак, ультрамарин, фиолетовый и белила. Юные художники с увлечением смешивали краски, создавая яркие весенние букеты.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья такой формат решает сразу несколько задач: снимает эмоциональное напряжение, развивает мелкую моторику и даёт социализацию. Как отмечают организаторы, полученные навыки могут стать основой для будущей профессии и подготовки к самостоятельной жизни.