В Саратовской области 9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

В Саратовской области стартовал основной период единого государственного экзамена. В нём принимают участие 9,5 тысяч выпускников 11-х классов. Основной период продлится с 1 по 19 июня, резервные дни — с 22 по 25 июня. Для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни — 8 и 9 июля. Самым популярным предметом по выбору традиционно остаётся обществознание — его планируют сдавать 46,1% выпускников.

Фиксируется устойчивый рост интереса школьников к естественно-научным и технологическим дисциплинам. ЕГЭ по информатике выбрали 22,1% участников, по физике — 22,7%, по биологии — 19,4%, по химии — 14,3%. Профильную математику, необходимую для получения аттестата и поступления в вузы, будут сдавать 51,6% одиннадцатиклассников. Сегодня, 1 июня, выпускники сдают историю (1740 человек), литературу (426) и химию (1380).

Выпускница лицея № 37 Софья Сысуева рассказала: «Я сдаю литературу. Конечно, предмет не из лёгких — нужно знать огромный объём информации. Планирую поступать в педагогический университет на учителя русского языка и литературы, поэтому выбрала для сдачи именно литературу. Моё самое любимое задание — десятое — там нужно написать сочинение, раскрыть тему, и у тебя нет строгих рамок, можно проявить себя». Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 15 июня.