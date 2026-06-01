Филиалу фонда «Защитники Отечества» в Саратове исполнилось три года

Ровно три года назад по поручению Президента в Саратове открылся филиал фонда «Защитники Отечества». За время работы он стал не просто консультативным центром, а местом, куда бойцы и их родные могут обратиться по любому вопросу и получить помощь. Губернатор ежемесячно проводит на его площадке личные приёмы.

Среди тех, кто выбрал своим делом поддержку боевых товарищей, есть и участники СВО. Один из них — финалист регионального кадрового проекта «Наши герои» Сергей Филинов. Боец, награждённый медалью Суворова и орденом Мужества, сегодня является социальным координатором.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области начал работу 1 июня 2023 года. Тогда же координаторы появились в Балаковском, Балашовском, Петровском и Энгельсском районах. Сейчас сотрудники помогают военнослужащим и членам их семей уже в 15 районах. Губернатор выразил благодарность всем сотрудникам фонда, подчеркнув важность и ценность их труда.