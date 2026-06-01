В Саратове выбрали лучшего библиотекаря года

29 мая в Областной универсальной научной библиотеке подвели итоги конкурсов профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2025 года» и «Лучшая централизованная библиотечная система года». Мероприятие приурочили к Общероссийскому дню библиотек и 195-летию самой библиотеки. Гости увидели выставки конкурсных работ и тематические книжные экспозиции.

Лучшей ЦБС года признана система Вольского муниципального района. Гран-при конкурса «Лучший библиотекарь года» получила Динара Ахунова из модельной библиотеки №37 Саратова. Специальные дипломы вручили Юлии Гавриловой (ЦБС Новоузенского района) и Эльмире Биктимировой (городская библиотека №2 Пугачёвского района).

Министр культуры Наталия Щелканова поздравила собравшихся, отметив, что библиотеки остаются важными информационными и культурными центрами.