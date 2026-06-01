В Балаково кассир украл из кассы 52 тысячи рублей

В Балаково полицейские задержали 26-летнего кассира сетевого магазина по подозрению в краже 52 тысяч рублей из кассы. Заявление от администратора поступило 12 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Подозреваемый, ранее не судимый, признался, что потратил похищенные деньги на погашение долгов. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает, что даже единичный факт хищения на рабочем месте влечет уголовную ответственность.