У саратовца нашли наркотик в сумке на улице Международной

В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего мужчину с наркотиками. На улице Международная полицейские обратили внимание на прохожего — его поведение показалось подозрительным. При досмотре в сумке гражданина обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала: содержимое — наркотическая смесь с составом MDMB массой 0,65 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчине грозит серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Полиция напоминает: хранение и сбыт наркотиков — тяжкое преступление. Если вы стали свидетелем подобных фактов, сообщите в органы внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции выясняют, предназначен ли наркотик для личного употребления или для сбыта.