В Парке Победы реконструируют фонтан «Плачущий камень»

В Парке Победы на Соколовой горе продолжаются ремонтные работы фонтана «Плачущий камень». Объект является частью мемориального ансамбля «Журавли» и знаком нескольким поколениям саратовцев. Подрядчик уже произвел демонтаж старой облицовки и основания. По проекту фонтан получит новое основание, обновленную гранитную облицовку, фильтры для воды и подводную подсветку. Также будет применено энергосберегающее оборудование.

Председателю комитета по ЖКХ, как заказчику работ, поставлена задача подойти к реконструкции максимально бережно. Необходимо организовать работы так, чтобы вся техника передвигалась по территории парка без повреждения дорожек, зеленых зон и элементов благоустройства. На протяжении всего периода реконструкции неудобства для жителей должны быть сведены к минимуму.

Работы ведутся под контролем.