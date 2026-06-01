НовостиОбщество1 июня 2026 17:26

В Парке Победы реконструируют фонтан «Плачущий камень»

Фото: канал Игоря Молчанова

В Парке Победы на Соколовой горе продолжаются ремонтные работы фонтана «Плачущий камень». Объект является частью мемориального ансамбля «Журавли» и знаком нескольким поколениям саратовцев. Подрядчик уже произвел демонтаж старой облицовки и основания. По проекту фонтан получит новое основание, обновленную гранитную облицовку, фильтры для воды и подводную подсветку. Также будет применено энергосберегающее оборудование.

Председателю комитета по ЖКХ, как заказчику работ, поставлена задача подойти к реконструкции максимально бережно. Необходимо организовать работы так, чтобы вся техника передвигалась по территории парка без повреждения дорожек, зеленых зон и элементов благоустройства. На протяжении всего периода реконструкции неудобства для жителей должны быть сведены к минимуму.

Работы ведутся под контролем.