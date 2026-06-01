«Женское движение» посетило семьи в ДНР в Международный день защиты детей

Руководитель проекта "Жизнь после Победы" "Женского движения Единой России" Татьяна Кузяева находится в рабочей поездке в городе Горловка Донецкой Народной Республики. В Международный день защиты детей, Татьяна Александровна посетила и поздравила семьи с праздником.

"Искренние улыбки детей, их неподдельный восторг и радость родителей стали лучшей наградой. Этот визит показал, что даже в самые тяжелые времена можно и нужно находить поводы для улыбок и создавать атмосферу праздника. В такие моменты особенно остро понимаешь, как важно дарить детям радость, возвращать им веру в чудо. Это напоминание каждому из нас: даже небольшой знак внимания может стать для ребенка опорой и источником сил в непростые дни", - поделилась Татьяна Кузяева.