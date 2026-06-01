«Женское движение» подарило праздник детям в центре «Возвращение»

Фото: ООО "Волга-Медиа"

День защиты детей в "Возвращении": Вкус радости и давней дружбы!

В День защиты детей мы с радостью посетили Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение". Это не просто визит, а продолжение нашей давней и крепкой дружбы с ребятами и сотрудниками центра.

Мы привезли с собой не только теплые пожелания, но и вкуснейшее мороженое – ведь что может быть лучше в такой день, чем сладкое угощение, которое дарит улыбки?

Праздник получился по-настоящему весёлым и запоминающимся! Песни и танцы, увлекательные конкурсы, полные смеха и азарта. Глаза детей сияли от радости, а их звонкий смех наполнял всё вокруг.

«Эта встреча – яркое напоминание о том, как важно проявлять заботу и внимание к тем, кто в этом нуждается. Мы счастливы быть частью этого праздника и видеть, как наши маленькие друзья наслаждаются каждым моментом», - отметила исполнительный секретарь МО партии "Единая Россия" Заводского района Оксана Енина.

"Спасибо центру "Возвращение" за тёплый приём и возможность разделить этот замечательный день с такими замечательными детьми! Мы всегда рады быть рядом и дарить им радость. Пусть мечты сбываются, а окружающие взрослые всегда поддерживают на пути к счастливому будущему!", - сказала местный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Заводском районе Светлана Зарьянцева.

Отметим, что в приоритете народной программы — выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от их рождения до достижения совершеннолетия.