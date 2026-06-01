Из ЗАТО Светлый отправили гуманитарный груз бойцам на СВО

Администрация городского округа ЗАТО Светлый при поддержке партийного проекта "Женское движение Единой России", Саратовского реготделения Союза женщин России и командования войсковой части отправили посылки и дополнительное имущество землякам, исполняющим свой воинский долг на СВО.

"Нашим защитникам в этот раз мы отправили: строительные материалы и инструменты, сухие супы, утеплитель для блиндажей, средства личной гигиены, подушки, одеяла, влажные салфетки, сухие армейские души, блиндажные свечи, домашнюю консервацию, мёд, нательное белье, носки, маскировочные сети и многое другое. Медикаменты передели для медроты. Все это с любовью собрали и сами сделали для воинов жители Саратовской области.

Благодарим всех, кто принял участие в сборе: прихожан храма п.Светлый, волонтерскую группу "Вместе до Победы" г. Саратова, активистов "Женское движение Единой России" Заводского района г.Саратова и ЗАТО Светлый, коллектив ООО "Промышленные технологии", активистов местного отделения Боевого Братства и Совета ветеранов Татищевского ОВД, женсоветы Аркадакского, Аткарского, Дергачевского, Питерского, Балаковского, Екатериновского муниципальных районов, Ленинского района г.Саратова и ЗАТО Светлый, активистов Движения Первых, Юнармейцев, всех жителей п.Светлы.

Продолжаем делать добрые дела вместе! Ждем наших Защитников домой с Победой!", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елена Власова.

