Саратовская казачья сотня объявила набор добровольцев

Саратовское региональное отделение Союза казаков-воинов России и Зарубежья приглашает добровольцев на службу в Саратовскую казачью сотню — отдельное казачье подразделение в составе Минобороны РФ.

По словам атамана Геннадия Бадерного, казачество — это служение Отечеству, семье, братству и вере.

«Для нас фраза „Своих не бросаем“ — не просто слова, а норма жизни», — подчеркнул он.

Подразделение под командованием Бадерного участвовало в обороне приграничных районов Курской области, выполняло задачи в Сумской области и на Кинбурнской косе.

Условия службы:

контракт от 1 года;

возраст кандидатов — до 55 лет;

принимаются как военнослужащие с опытом, так и не проходившие срочную службу;

воинская специальность значения не имеет.

Добровольцам гарантированы меры социальной поддержки, статус ветерана боевых действий после завершения контракта и денежное довольствие от 210 тысяч рублей при выполнении задач в зоне СВО.

Единовременные выплаты позволяют получить в первый месяц службы доход от 2,8 млн рублей, а за первый год — от 5,2 млн рублей.

Подробности: 8 (927) 133-74-79, 8 (906) 307-66-91.