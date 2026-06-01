Опубликован план июньских мероприятий в Парке покорителей космоса

Практически ежедневно в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина проходят экскурсии, просветительские, спортивные, культурные мероприятия.

В июне в Парке запланированы лектории, вручение школьникам похвальных листов «За особые успехи в учении», аттестатов, дипломов о среднем профессиональном образовании и паспортов ребятам, достигшим 14 лет. Инженерные каникулы для школьников и студентов СПО проведут преподаватели СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Кроме того, планируется проведение церемонии государственной регистрации заключения брака.

С концертами в течение месяца в Парке выступят фольклорный ансамбль ансамбля «Балаган» областной филармонии им. Шнитке и артисты центра народного творчества им. Л.А.Руслановой.

Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/press/park/

Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).

Из Энгельса ходят автобусы:

№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное

№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка

№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.