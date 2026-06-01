В Саратове прошел круглый стол, посвященный поддержке семьи и профилактике кризисных ситуаций

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии Дня защиты детей в регионе прошел круглый стол, посвященный поддержке семьи и профилактике кризисных ситуаций. Организатором встречи выступила Ассоциация приемных семей Саратовской области при поддержке Ассоциации «Лига профессионалов». Мероприятие прошло в рамках серии проектов «Семья — основа мира».

Ключевым событием круглого стола стало открытие сразу двух фотовыставок. Первая — «Рождённые вопреки» — это истории людей, чье появление на свет когда-то было под вопросом. Сегодня это успешные и состоявшиеся личности. Саратовская область стала пятнадцатым регионом России, где прошла полномасштабная выставка. Проект может существовать в разных форматах: от самостоятельных экспозиций до оформления стен женских консультаций.

Вторая экспозиция — «Русские Мадонны» — посвящена женщинам, которые, будучи беременными, спасли жизни своих детей в условиях начавшейся специальной военной операции.

По словам руководителя Ассоциации приемных семей Саратовской области Елены Кичаевой, эта выставка будет экспонироваться в женских консультациях в районах области.

«Живое знакомство с такими историями способно изменить мировоззрение. Женщина, которая сомневается, увидит: её ситуация не уникальна, трудности преодолимы, а страх — не приговор. Примеры женщин, которые прошли через реальные боевые угрозы и сохранили своих детей, работают сильнее любой лекции. Эти выставки становятся не просто экспозициями, а мощными инструментами демографической и патриотической политики — они помогают принимать решение в пользу жизни, укрепляют веру в свои силы и напоминают: чудо рождения возможно даже тогда, когда кажется, что надежды нет», - отметила Елена Кичаева.

Важным итогом круглого стола стало подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Ассоциацией приемных семей Саратовской области и Благотворительным фондом «Женщины за жизнь». Документ открывает новую страницу в совместной работе: стороны договорились о проведении в Саратовской области мероприятий, направленных на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сохранение семейных ценностей и профилактику отказов от новорожденных.

Фонд за десять лет наработал десятки программ. Основная аудитория — беременные в кризисной ситуации, матери-одиночки и многодетные семьи. Ключевые направления – реализация проекта «Здравствуй, мама!», работа горячей линии, на которой психологи, юристы и врачи дают бесплатные консультации, юридическая поддержка, адресная материальная и финансовая помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.