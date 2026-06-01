Политолог Бирюлин: в праймериз "Единой России" победили местные и сильные

В региональном отделении партии "Единая Россия" подвели итоги предварительного голосования для определения кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. Напомним, праймериз проходил в онлайн-формате с 25 по 31 мая 2026 года.

"Набравшие голоса кандидаты - профессионалы в своей области, являются сильными политиками и хорошо знакомы с ситуацией в регионе. Они смогут оперативно реагировать на возникающие вопросы и отстаивать интересы Саратовской области на высоком уровне", - поделился своим мнением саратовский политолог Иван Бирюлин.

Также он охарактеризовал лидеров предварительного голосования по списку.

"Вячеслав Викторович Володин не просто знает и понимает, но и с присущей ему мудростью решает самые сложные и, казалось бы, неразрешимые задачи в регионе. Он продолжает трудиться на благо жителей нашего региона, глубоко понимая проблемные вопросы.

Николай Васильевич Панков досконально вникает в суть каждого вопроса, находя по-настоящему эффективные решения. Для него нет второстепенных задач — любая просьба или обращение жителей попадают в зону его немедленного внимания и деятельного участия.

Сергей Михайлович Гладков - уроженец Саратовской области, родился в с. Подгорное Романовского района. Имеет степень кандидата педагогических наук. За его плечами большой управленческий опыт. Работал как в районной администрации, так и возглавлял одно из образовательных учреждений Балашовского района. Сейчас является является депутатом Саратовской областной Думы. Всего себя посвящает работе в округе, решая проблемы жителей.

Анна Юрьевна Кузнецова является заместителем председателя Государственной Думы России. Ранее занимала пост уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Вопросы защиты семьи, материнства и детства для нее всегда стоят на первом месте. Сама, являясь многодетной мамой, вице-спикер нижней палаты парламента знает, с какими вопросами и проблемами сталкиваются многодетные семьи, и старается их решать. Анна Юрьевна почти что наша землячка", - отметил Иван Бирюлин.