Политолог Казаков о праймериз «ЕР»: победили местные, коренные

В регионе подвели итоги праймериз партии «Единая Россия».

«Одномандатники округов одержали уверенную победу, по принципу местные, коренные. Это ожидаемо. Потому как кандидаты всю жизнь прожили в Саратовской области, работают на территории региона и люди их знают в разных профессиях. Они точно живут рядом с людьми, знают их проблемы, работают для них и решают вопросы на уровне региона», – отметил политолог Александр Казаков.

– Вячеслав Викторович Володин ещё несколько десятков лет назад, работая в должности вице-губернатора знал, понимал и решал самые сложные задачи. И продолжает делать это по сей день. Он искренне неравнодушен и переживает за будущее региона, поэтому делает всё возможное и даже больше для улучшения жизни граждан.

Николай Васильевич Панков также знает все уязвимые места и проблемы области, каждую свободную минуту работает для наших жителей и решает насущные вопросы. Он всегда вникает в суть каждого вопроса, что позволяет находить по-настоящему эффективные решения.

Антонина Алексеевна Галяшкина всю жизнь трудится на благо людей, 20 лет отработала главой Озинского муниципального района. Да она представитель слабого пола, чего нельзя сказать о её качествах. Это крепкий хохяйственник, уверенный в своих силах управленец.

Александр Юрьевич Янклович – Герой России, прошел боевой путь, защищал Родину в горячих точках. Работает в интересах саратовцев, примерный семьянин, воспитывает четверых детей. Его сын отстаивал интересы страны в специальной военной операции, – охарактеризовал кандидатов заведующий кафедрой политических наук Саратовского государственного университета.