Презентация краеведческого издания прошла в Балашовском драматическом театре

29 мая в Балашовском драматическом театре презентована книга «Театр как манифест души. Очерк по истории Балашовского драматического театра».

Новое издание посвящено истории современного этапа развития Балашовского драматического театра и охватывает более чем 25-летний период его деятельности. Автор книги — Вера Федоровна Ильина, писатель и журналист, лауреат областной литературной премии имени Н. Е. Палькина, член Российского союза писателей.

Вера Ильина известна читателям по ряду произведений, среди которых «Летопись любви», «Говорите о любви любимым», «Портрет в теплых словах», «Судьба семьи в судьбе страны» и другие. В новой работе автор обращается к теме театра как культурного и общественного феномена, раскрывая его через судьбы людей, стоящих за сценой и на сцене.

Книга «Театр как манифест души» представляет собой не только исторический очерк, но и живое свидетельство творческого процесса, включающее воспоминания, наблюдения и интервью. Особое внимание уделено внутренней жизни театра, его атмосфере и роли в культурной жизни города.

Новая книга по театральному краеведению будет полезна всем, кто интересуется историей родного края, театральным искусством и современной литературой.