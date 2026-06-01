Саратовцев приглашают на бесплатные тренировки под открытым небом

В Саратове стартовал первый этап муниципального проекта «Проведи лето со спортом!». Жителей города ждут бесплатные занятия на свежем воздухе для любого уровня подготовки — от новичков до опытных спортсменов.

В этом году в проект вошли шесть новых площадок:

воркаут и занятия на тренажерах — у ФОК «Юбилейный» и на стадионе в Детском парке;

растяжка — в Детском парке;

пилатес и пор де бра — на моле пляжа Затон;

городки — на стадионе «Спартак» и другие.

Для участия не требуется регистрация и специальное оборудование. Достаточно взять с собой воду, головной убор, а для некоторых занятий — коврик.

Присоединиться могут все желающие старше 12 лет.

Расписание и подробности доступны на сайте проекта.