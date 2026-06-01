Запущены два новых маршрута для доставки сотрудников областной инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера

Запущены два новых маршрута для доставки сотрудников областной инфекционной клинической больницы имени Н.Р.Иванова и Областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Ранее удаленность учреждений от центра города вынуждала сотрудников тратить значительное время на дорогу до работы с многочисленными пересадками.

В целях оптимизации транспортной логистики запущены два новых маршрута:

- от Предмостовой площади (доступен также для сотрудников, проживающих в Энгельсе);

- от стадиона «Волга» Заводского района.

Доставка персонала к рабочим местам теперь осуществляется на комфортабельных автобусах с кондиционерами в кратчайшие сроки. Дополнительно организованы рейсы по окончании рабочей смены, а также в выходные дни – для обеспечения транспортировки дежурных смен.

«Я счастлива, что запустили этот автобус. Очень удобно добираться из Заводского района. Раньше ездила на автобусе 78, но у него очень длинный маршрут, останавливается на каждой остановке. Автобус комфортный, чистый. Огромное спасибо всем, кто о нас позаботился», - отметила рентген-лаборант Саратовской областной инфекционной клинической больницы Татьяна Мануилова.

Ее поддержала коллега врач-методист Областного клинического противотуберкулезного диспансера Ольга Макутина: «От всей души благодарим за предоставление ведомственного транспорта для сотрудников нашего диспансера. Теперь дорога на работу стала комфортнее и намного быстрее. Это важный шаг к улучшению условий труда и заботе о коллективе».

«Проблема транспортной доступности для медиков, наконец, решена. Благодаря поддержке регионального Правительства сотрудники теперь добираются до работы и обратно организовано, на специальных автобусах. Раньше ситуация была непростой. Не у всех есть личный транспорт, а подгадывать время под расписание рейсовых автобусов удавалось не всегда. Теперь медики, в том числе те, кто трудится в выходные, могут планировать свой день без лишних хлопот. Это не просто удобство - это реальный шаг к тому, чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов и закрывать кадровые вопросы»,- подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.