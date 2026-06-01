В ТЮЗе прошел праздник для 600 детей из Саратовской области

Фото: МинИнформ 64 Z

Ежегодно в Саратовской области в рамках празднования Международного дня защиты детей проводятся праздничные мероприятия для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Сегодня, 1 июня, уже традиционно в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялся праздник для 632 ребят из разных уголков Саратовской области, среди которых воспитанники стационарных социозащитных учреждений региона, дети из опекаемых семей, дети участников специальной военной операции и семей, состоящих на социальном обслуживании.

Перед началом торжественной части на открытой площадке перед театром, а также в фойе для маленьких гостей была организована увлекательная интерактивная площадка с играми, музыкой, аниматорами.

В официальной части праздника были подведены итоги ежегодного областного конкурса «Мой телефон доверия», цель которого повышение информированности детей о работе службы психологической помощи с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122 и коротким – 124.

В этом году в конкурсе участвовало 134 ребенка от 6 до 18 лет со всей области.

В номинации «Видеоролик» первое место занял Иван Курьянов из Энгельсского района, второе – Даниил Литвин из Вольского, на третьем месте – Лев Воронин из Саратова.

Первое место в номинации «Стихотворение» занял Александр Шишакин из Пугачевского района, на втором месте – Мария Милова из Балашовского, третье место у Евы Денисовой из Красноармейского района.

В номинации «Голосовое сообщение» места распределились следующим образом: первое место – Влада Лихошерст из Марксовского района, второе – Анастасия Лебедева из Краснокутского района, третье место – Олег Чиликанов из Саратова.

Свои работы ребята называли: «Ты не один», «Невидимый причал», «Есть место, где не смеются», «Позвони, тебе помогут», «Боль не сможет спрятать надежду». Победители конкурса получили дипломы и подарочные наборы.

Завершилось мероприятие показом спектакля «Рони, дочь разбойника».