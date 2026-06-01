Росгосцирк запускает шестой сезон акции «Цирк – детям села»

Фото: Росгосцирк

До конца сентября артисты Росгосцирка отправятся в десятки населенных пунктов по всей стране, чтобы показать представления в рамках Всероссийской социальной акции.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок, независимо от того, живет он в крупном городе или небольшом поселке, имел возможность познакомиться с цирковым искусством. Цирк обладает удивительной способностью вдохновлять, объединять и дарить веру в чудо, и мы рады, что можем делиться этим чудом с жителями самых отдаленных уголков нашей страны», – отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Зрители могут увидеть акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, клоунов, жонглеров и дрессировщиков.

Росгосцирк помогает зрителям добраться до представлений: совместно с администрациями сел и посёлков организуются поездки в стационарные региональные цирки.