НовостиОбщество1 июня 2026 8:13

Солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко станет гостьей радиоэфира

«Гость в студии»: о музыкальном театре и саратовской школе пения
Фото: ООО "Волга-Медиа"

О современном музыкальном театре, саратовской школе академического пения, секретах успеха и Собиновском музыкальном фестивале — в новом выпуске программы «Гость в студии»

Гостьей студии стала Ксения Нестеренко, лауреат международных конкурсов, выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, солистка Московского театра «Новая опера».

Ксения расскажет о своём творческом пути, победе в телепроекте «Большая опера», трудностях, которые приходилось преодолевать и значении родного города в ее судьбе.

В эфире расскажем о Собиновском музыкальном фестивале и опере Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», в котором наша гостья исполнит партию Ольги в качестве приглашенной солистки.

Слушайте сегодня в 14:03 на 90.6 FM. Запись будет доступна на странице ВК.