В Доме работников искусств 27 мая состоялась церемония награждения победителей XVIII областного литературного конкурса

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Доме работников искусств 27 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей XVIII областного литературного конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое…», посвященного Году единства народов России.

Конкурс прошел под названием «Когда мы едины – мы непобедимы». Этот конкурс показал, что одаренная молодежь нашей Саратовской области проявляет большой интерес к истории России, уважительно относится к культуре, истории, традициям народов, проживающих на территории нашей страны.

На конкурс поступило 55 работ, присланных из 24 районов Саратовской области и города Саратова. Все члены жюри прочитали работы конкурсантов, и на церемонии присутствующие узнали имена двенадцати победителей, отмеченных премиями XVIII областного литературного конкурса «Здравствуй племя младое, незнакомое...». Победителям были вручены дипломы и литературные сборники, в которые вошли произведения талантливой молодежи нашей области и города.

В церемонии приняли участие хореографический ансамбль Дома работников искусств «Карамель» с «Татарским танцем» и задорной «Калинкой». О любви к России пели солисты вокального ансамбля «Сюрприз». В зрительном зале присутствовали члены жюри, представитель министерства культуры Саратовской области и студенты ВГУЮ.