Свыше 50 законов в поддержку семей с детьми принято облДумой с начала работы седьмого созыва

Свыше 50 законов в поддержку семей с детьми принято Саратовской областной Думой с начала работы седьмого созыва. Среди ключевых решений:

50% компенсация за обучение в вузах и колледжах для многодетных семей, освобождение от платы за детские сады и денежная выплата взамен земельного участка.

Бесплатный проезд в городском транспорте для детей участников СВО.

Бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов, а также для 5–11 классов в сельских школах и 15 малых городах. Решение принято при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности и 200 тысяч рублей при рождении ребенка.

Ежемесячная выплата 8 тысяч рублей женщинам до 26 лет при рождении второго ребенка (до 3-х лет).

С 1 января 2026 года – выплаты при рождении двойни (50 тысяч рублей), тройни и более (100 тысяч рублей).

«Самое дорогое, что есть у нас – это дети. Поддержка семей с детьми является ключевой линией государственной политики, закрепленной на высочайшем уровне, в Конституции РФ. Нормы, которые приняты в Саратовской области, также направлены на защиту прав и безопасности детей, их здоровое развитие. Защита материнства и детства останется одним из безусловных приоритетов работы депутатов», – отметил Председатель Думы Алексей Антонов.