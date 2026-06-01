9,5 тысяч выпускников в Саратовской области сдают ЕГЭ

Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена, в котором принимают участие 9,5 тысяч выпускников 11-х классов.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет в период с 1 по 19 июня. Резервные дни – с 22 по 25 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни – 8 и 9 июля.

Самым популярным предметом по выбору традиционно остаётся обществознание — его планируют сдавать 46,1% выпускников. Фиксируется устойчивый рост интереса школьников к естественно-научным и технологическим дисциплинам. ЕГЭ по информатике выбрали 22,1% участников, по физике — 22,7%, по биологии — 19,4%, по химии — 14,3%. Профильную математику, необходимую для получения аттестата и поступления в вузы, будут сдавать 51,6% одиннадцатиклассников.

Сегодня, 1 июня, одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по трем предметам: историю напишут 1740 обучающихся, литературу - 426 химию – 1380.

«Я сдаю литературу. Конечно, предмет не из лёгких — нужно знать огромный объём информации. Планирую поступать в педагогический университет на учителя русского языка и литературы, поэтому выбрала для сдачи именно литературу. Моё самое любимое задание — десятое. Там нужно написать сочинение, раскрыть тему, и у тебя нет строгих рамок, можно проявить себя», - поделилась выпускница 11-ого класса саратовского лицея № 37 Софья Сысуева.

Свои результаты выпускники 11-х классов смогут узнать не позднее 15 июня.

Следующие экзамены состоятся 4 июня по русскому языку. Математику базового и профильного уровней напишут 8 июня. ЕГЭ по обществознанию и физике запланирован на 11 июня. Экзамен по биологии, иностранному языку (письменная часть) и географии ребята будут сдавать 15 июня. 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.