В Саратовском госпитале выступили артисты из Татищевского района

В Саратовском госпитале прошел концерт артистов Татищевского района. Солисты «Народного коллектива» эстрадно-вокальной студии «Шанс» под руководством Евгения Хайдарова и исполнитель Дмитрий Кисляков выступили для участников СВО, проходящих лечение и восстановление. Мероприятие организовано при участии Центрального Дома культуры Татищевского района.

Концерт стал важной площадкой не только для художественного общения, но и для социальной реабилитации и моральной поддержки героев. Организаторы отмечают, что регулярные культурные инициативы в медицинских учреждениях способствуют социальной интеграции участников СВО и поддерживают их эмоциональное состояние.

Такие мероприятия помогают бойцам чувствовать заботу и внимание, поднимают боевой дух и ускоряют восстановление.