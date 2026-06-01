Фото: Мэрия Саратова

Юные саратовцы стали чемпионами регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В последний соревновательный день на базе школы № 80 «Ласточкино» свои знания и навыки показали участники команд младшей возрастной категории.

Чемпионами стали саратовцы – ребята из отряда «Искра 62» лицея № 62. Кроме победы в общем зачете, команда получила награды во всех отдельных испытаниях:

• История Отечества – 3-е место;

• Основы строевой подготовки – 2-е место;

• Первая помощь – 2-е место;

• Представление отряда – 3-е место;

• Тактическая игра на местности – 1-е место.