Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

До 15 июня идёт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Любой житель России может предложить свои идеи, доработать их совместно с экспертами и единомышленниками, получить всестороннюю поддержку от государства и бизнеса.

Проекты принимаются по пяти направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная предпринимательская инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая и климатическая инициатива».

Как принять участие: выбрать номинацию, подать заявку до 15 июня на платформе конкурса: идея.росконгресс.рф, следить за статусом проекта и получать обратную связь от экспертов.

22-23 июля состоится очное подведение итогов и презентация лучших идей.