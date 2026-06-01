Компания «Ситиматик» приобрела для Саратовской области 15 новых мусоровозов

Компания «Ситиматик» закупила для Саратовской области новые единицы спецтехники для транспортирования твердых коммунальных отходов. Поставка машин обеспечена в соответствии с обязательствами, принятыми по итогам совещания губернатора региона Романа Бусаргина и председателя совета директоров ГК «Ситиматик» Сергея Котляренко в январе текущего года.

На маршруты вышли 15 мусоровозов на базе МАЗ и КАМАЗ, из них 11 – большие мусоровозы с задней загрузкой, 3 – малые с задней загрузкой для работы в узких дворах и 1 – большой мусоровоз с боковой загрузкой. Новая спецтехника будет работать в Саратове, в том числе Гагаринском районе, Энгельсском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Ртищевском и других районах области. Они позволят повысить и поддерживать на высоком уровне качество оказания услуги по обращению с ТКО, а также эффективнее транспортировать отходы с контейнерных площадок до мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных комплексов.

«Наша компания изыскала возможность приобрести новую спецтехнику в крайне сложной финансовой обстановке и условиях дефицитного тарифа, который не покрывает все затраты на транспортирование отходов. Таким образом мы выполнили обязательства, закрепленные протоколом совещания с руководством региона. Новые мусоровозы уже на маршруте», - прокомментировала генеральный директор АО «Ситиматик» Яна Куприкова.

Компания «Ситиматик» регулярно вносит вклад в развитие региональной отрасли обращения с ТКО и постоянно работает над повышением качества коммунальной услуги. Для этого закупается новая спецтехника, в рамках тарифных возможностей приобретаются контейнеры, в настоящее время завершается подготовка к реконструкции Энгельсского мусоросортировочного комплекса и балаковского межмуниципального полигона. Только за 2025 год инвестиции компании и ее подрядчиков в отрасль по обращению с ТКО составили почти 50 млн рублей, а налоговые и страховые отчисления в бюджеты различных уровней превысили 227 млн рублей.

Как ответственный инвестор в развитие отрасли обращения с ТКО Саратовской области «Ситиматик» продолжит выполнять свои обязательства, вкладывая ресурсы в ее модернизацию и обеспечение экологической безопасности региона.