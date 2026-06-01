В Саратовской области выбрали лучшего библиотечного работника

29 мая в Областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Общероссийскому дню библиотек «Единство в многообразии: от памяти предков к согласию народов» и подведению итогов областных конкурсов профессионального мастерства – «Лучший библиотекарь 2025 года» и «Лучшая централизованная библиотечная система (ЦБС) года». В мероприятии приняла участие министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Профессиональный праздник проходит в торжественный для библиотеки год – год 195-летия со дня её основания. Министр подчеркнула, что «несмотря на бурно меняющийся мир, библиотеки остаются чрезвычайно важными, необходимыми и актуальными. В настоящее время библиотеки не только открывают читателям удивительный мир знаний, но они стали крупными информационными и культурными центрами».

Ежегодно в общероссийский День библиотек подводятся итоги областных конкурсов. Конкурсы для специалистов библиотек – это не просто соревнование, это – значимое событие в культурной жизни региона. Они являются мощным стимулом для развития библиотечного дела, повышения престижа профессии библиотекаря и выявления талантливых специалистов.

В этом году проводилось два конкурса профессионального мастерства – традиционный конкурс «Лучший библиотекарь года», который проводился в двадцать девятый раз и новый – «Лучшая централизованная библиотечная система года». В первом конкурсе приняли участие 34 сотрудника библиотек, во втором – 22 централизованные библиотечные системы области.

Конкурс «Лучший библиотекарь года» проводился по двум номинациям: «Лучший библиотекарь по реализации проекта, направленного на патриотическое воспитание населения» и «Лучший библиотекарь по реализации областного проекта по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей».

Победителей конкурсов наградили руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Д. С. Белоусов и директор Зональной научной библиотеки А. В. Зюзин.

Министр культуры Саратовской области Н. Ю. Щелканова вручила Диплом победителя областного конкурса «Лучшая Централизованная библиотечная система года», фирменную статуэтку конкурса и специальный приз муниципальному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» Вольского муниципального района. Дипломом Гран-при областного конкурса «Лучший библиотекарь года», денежной премией и специальным призом награждена заведующий сектором просветительской работы модельной библиотеки №37 Централизованной библиотечной системы города Саратова ДИНАРА АХУНОВА.

Специальный диплом областного конкурса «За вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения» и поощрительный приз государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Музей истории специальной военной операции» вручен заведующему сектора-музея СВО Центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы Новоузенского района ЮЛИИ ГАВРИЛОВОЙ.

Специальным дипломом областного конкурса «За вклад в сохранение исторической памяти защитников Отечества» и поощрительным призом фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Саратовской области награждена заведующий городской библиотекой №2 Пугачевской межпоселенческой библиотеки ЭЛЬМИРА БИКТИМИРОВА.