В селе Липовка прошёл «День соседей» с караваем и пирогами

Саратовская область

Участница партийного проекта "Женское движение Единой России" организовала "День соседей" в селе Липовка.

"Уже 5 лет подряд наше село собирает друзей, соседей и добрых людей на этот удивительный праздник. И я — и как председатель ТОС, и как участница партийноко проекта "Женское движение Единой России"— всегда рада быть в этом кругу. Сегодня — не исключение. Эмоций только больше, а душа — теплее.

В этом году на конкурсе пирогов наши улицы решили не просто участвовать, а удивить по-настоящему. Вместо обычного пирога — вышли к людям с караваем! Потому что есть у нас простая, но глубокая истина:

Где каравай — там и правда.

Где правда — там и сама Русь.

А где Русь — там все мы: соседи, друзья, одна большая семья.

Так и встретили праздник — с караваем в руках, с миром в сердцах, с Троицей в душе.

Такие праздники по-настоящему сближают людей, делают наши улицы добрее, а село — единым целым.

Спасибо каждой улице, каждой семье и каждому, кто вышел сегодня во двор. Пока мы вместе — пока мы соседи по-настоящему, жива наша Липовка, жива наша земля.

С праздником, дорогие! Мира вашему дому и добра вашему порогу", - рассказала Татьяна Лукашева.