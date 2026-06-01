Летняя смена региональной творческой школы «Волжская радуга» будет космической

1 июня 2026 года на базе Детского оздоровительного центра «Ровесник» в Марксовском районе Саратовской области начнет работу летняя смена региональной творческой школы для одарённых детей «Волжская радуга». Проект традиционно объединяет талантливых школьников региона и направлен на развитие их творческого потенциала, профессиональных навыков и возможностей для дальнейшего творческого роста.

В 2026 году программа школы посвящена 65-летию первого полета человека в космос. Для Саратовской области эта тема имеет особое значение: именно здесь Юрий Алексеевич Гагарин учился в индустриальном педагогическом техникуме, занимался в Саратовском аэроклубе и 12 апреля 1961 года совершил посадку неподалеку от города Энгельс, в окрестностях деревни Смеловка. С Саратовской землей традиционно связывают знаменитое гагаринское «Поехали!», ставшее символом начала космической эры.

Программа творческой школы включает образовательные и культурно-просветительские мероприятия, мастер-классы ведущих педагогов региона и приглашённых экспертов. Участники смены смогут совершенствовать сценическое, музыкальное и художественное мастерство, а также реализовать полученные знания в совместной творческой работе.

Ключевым событием смены станет театрально-музыкальный перформанс «Ровесник» — планета талантов!», созданный детьми совместно с опытными наставниками. Постановка станет итогом всей образовательной программы и наглядным результатом творческой работы участников.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что в регионе выстроена системная работа по поддержке одарённых детей и созданию условий для их творческого развития:

- Поддержка одарённых детей является одним из приоритетных направлений культурной политики Саратовской области. В регионе последовательно реализуются проекты, направленные на выявление, сопровождение и развитие талантливой молодежи, а также на создание условий для профессионального роста. Творческая школа «Волжская радуга» — это важная площадка, где юные участники получают возможность совершенствовать мастерство, работать с опытными педагогами и представлять результаты своей деятельности в значимом творческом формате. «Волжская радуга» объединяет одарённых детей и создает благоприятные условий для формирования нового поколения талантливой молодежи, - отметила Наталия Щелканова.