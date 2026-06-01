В Энгельсской картинной галерее состоялась благотворительная арт-терапевтическая сессия для детей С ОВЗ

В Энгельсской картинной галерее состоялась благотворительная арт-терапевтическая сессия для особенных детей, приуроченная ко Дню защиты детей. Мероприятие, организованное одним из саратовских предприятий, было проведено для воспитанников Центра «Развитие», имеющих ментальные особенности. Проект реализован при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» и его партнеров.

Арт-студия, ставшая площадкой для занятий, является частью проекта «Четыре квадрата», созданного в сотрудничестве с Радищевским музеем. Этот культурно-просветительский центр предназначен для творческой реабилитации детей с особыми потребностями.

В ходе занятия дети познакомились с творчеством Петра Кончаловского, изучая его натюрморты, а затем создали собственные работы под названием «Весенняя сирень», используя профессиональные краски.

Такой подход к арт-терапии успешно решает комплекс задач для детей с ОВЗ: способствует снятию эмоционального напряжения, совершенствует мелкую моторику и облегчает социализацию. По мнению организаторов, приобретенные навыки могут послужить основой для дальнейшего профессионального развития и подготовки к самостоятельной жизни.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» намерено продолжать систематически оказывать поддержку детям с особыми потребностями через инициативы в сфере искусства.