В Доме кино состоялся показ для курсантов СВАКУ

Сегодня, 31 мая, в Доме кино (г.Саратов) состоялся специальный кинопоказ по Пушкинской карте для курсантов Саратовского высшего артиллерийского командного училища (СВАКУ).
Будущие офицеры посмотрели новый российский художественный фильм «Семь вёрст до рассвета» (16+, реж. А. Андреев).
Мероприятие организовано Саратовским областным методическим киновидеоцентром совместно с Домом кино.
Благодарим за плодотворное сотрудничество капитана СВАКУ Марата Ислямовича Якупова и курсантов СВАКУ за плодотворное сотрудничество в совместных кинопоказах и мероприятиях.
