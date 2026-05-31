В День России в Саратовской области изменится расписание электричек

В Саратовской области в связи с предстоящими праздниками будут внесены корректировки в график движения пригородных поездов для организации пассажирских перевозок.

12 июня на маршруты выйдут следующие составы (время указано местное):

Поезд № 6061, следующий от станции Саратов-1 до станции Балашов-1, отправится в 8:44 и прибудет в пункт назначения в 13:41.

Поезд № 6062, курсирующий между Балашовом-1 и Саратовом-1, начнет движение со станции Балашов-1 в 14:20 и завершит маршрут на станции Саратов-1 в 19:36.

В тот же день будут отменены следующие рейсы:

Электричка № 6161, отправляющаяся со станции Саратов-1 в 8:44 и направляющаяся в Ртищево-1, где ожидается прибытие в 12:01.

Такой же маршрут в обратном направлении, № 6162, следующий из Ртищево-1 в Саратов-1, с отправлением из Ртищево-1 в 16:12 и прибытием в Саратов-1 в 19:36, также не будет задействован.