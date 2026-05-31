Представлены еще четыре дебютанта "Лучшего кинозала Саратовской области".

Это кинозалы Петровского района, открытые в декабре 2025 года в с. Новозахаркино и с. Сосновоборское на 100 зрительских мест, с. 1-я Березовка на 114 зрительских мест и с. Озерки на 240 зрительских мест.

Для оснащения залов было выделено около 12 миллионов рублей, направленных на установку современного цифрового оборудования, а также, там, где это потребовалось, на обновление зрительских кресел для создания комфортной обстановки во время киносеансов.

Переоборудование кинозалов стало возможным благодаря участию в конкурсе Фонда кино, направленном на создание модернизированных кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Напомним, отбор проходил по национальному проекту "Семья".