Свыше 1400 общественных пространств региона преобразились по инициативе граждан

Свыше 1400 общественных пространств в регионе преобразились по инициативе неравнодушных граждан, которые отдали свои голоса за благоустройство этих территорий в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект реализуется в соответствии с положениями Народной программы партии «Единая Россия». Эту информацию озвучил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

В настоящее время происходит выбор парков, скверов и дворовых зон, которые будут благоустроены в грядущем году. Саратовская область представила на голосование 195 объектов, расположенных во всех муниципальных районах. Выбор осуществляется в онлайн-формате через платформу «Госуслуги». Период голосования продлится до 12 июня. Призываем вас также принять участие в выборе интересных проектов, чтобы наши города стали еще более современными и уютными в рамках данной федеральной инициативы.