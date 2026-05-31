Следовавший в Челябинск пассажирский поезд задержался в Саратовской области

31 мая в Саратовской области было отмечено существенное опоздание пассажирского состава, направлявшегося в Челябинск. Согласно информации, представленной пресс-службой Приволжской железной дороги, инцидент произошел между станциями Пугачевск и Большая Таволожка.

Пассажирский поезд № 578, следовавший по маршруту Сириус — Челябинск, был вынужден остановиться в 12:20 по московскому времени. Причиной задержки стали технические неполадки, в результате чего состав простоял более трех часов.

Представители Приволжской железной дороги выразили сожаления по поводу возникших неудобств и заверили, что предпринимаются все возможные шаги для скорейшего восстановления графика движения поезда.