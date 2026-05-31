В Энгельсе обсудили секреты интеллектуальной олимпиады

В Энгельсе прошла творческая встреча педагогов и работников культуры с автором и ведущим телеолимпиады «Умницы и умники», писателем и профессором МГИМО Юрием Вяземским и министром Всероссийского движения «Умницы и умники» Ириной Седовой.

Гости поделились секретами составления вопросов, Юрий Вяземский отметил высокую эрудицию саратовских школьников, провел блиц-опрос для учителей и пригласил всех к участию в будущих сезонах.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Умницы и умники Земли Саратовской 2026», получившего поддержку Правительства области в 2025 году.