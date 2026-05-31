Состоялась презентация первого тома книги о Волго-Уральском регионе

Экологический клуб «Хвалынские Холмы» продолжает презентацию книги-альбома «Родина Волго-Уральского Сайгака Узени».

В рамках проекта, поддержанного Президентским фондом природы, автор Виталий Кошкин передал 40 экземпляров издания в дар библиотекам Ершова. Книга знакомит широкую аудиторию с редкими материалами о Волго-Уральском регионе и способствует увеличению информационного ресурса музеев и библиотек для дальнейшей работы с населением.

К настоящему моменту уже проведено 10 встреч-презентаций первого тома, в планах - организовать еще порядка 20 мероприятий.