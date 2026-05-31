Саратовцев предупредили о грозе и сильном ветре в начале июня

В Саратовской области прогнозируются метеорологические риски. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

1 июня 2026 года, в ночное и дневное время суток, возможна гроза в отдельных районах региона. МЧС Саратовской области просит проявлять повышенную бдительность и осторожность при нахождении на улице и передвижении транспортных средств. Рекомендуется избегать укрытия под навесами рекламных конструкций, вблизи деревьев и линий электроснабжения.

- Позаботьтесь о безопасности детей, а также окажите посильную помощь малолетним, людям почтенного возраста и тем, кто нуждается в поддержке. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру экстренных служб: 112. Вашу безопасность обеспечивает оперативный дежурный службы «Безопасный регион», - обратились специалисты ведомства с .