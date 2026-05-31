В Саратове с 15 июня введут пересадочный тариф на транспорте

В Саратове с 15 июня начнёт действовать пересадочный тариф. Новая система распространяется на безналичную оплату транспортной картой (за исключением льготных социальных проездных).

Пассажир получает право на скидку при совершении второй поездки в течение 60 минут с момента первой оплаты. Стоимость второй поездки на автобусных маршрутах № 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А и 78 составит 32 рубля, а в трамваях и троллейбусах — 25 рублей.

Кроме того, для постоянных пассажиров вводится новая система проездных билетов. Приобрести их можно через автоматизированную систему оплаты. Проездные будут действовать на всех видах городского транспорта в рамках партнёрских маршрутов. Стоимость одной поездки по проездному составит: 27 рублей при покупке на 10 поездок, 25,9 рубля — на 20 поездок, 25,8 рубля — на 65 поездок.