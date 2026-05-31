В Энгельсском районе раскрыли кражу мотоблока с дачи

В Энгельсском районе полиция раскрыла кражу мотоблока с дачного участка. Хозяйка дачи в селе Ленинское сообщила, что в ночь с 23 на 24 мая неизвестный, повредив забор из металлической сетки, проник на территорию и похитил мотоблок стоимостью 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в краже ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции, похищенное, которое он намеревался продать, изъято. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает дачникам: не оставляйте ценные вещи в открытом доступе, укрепляйте двери и замки, просите соседей присматривать за домом в ваше отсутствие, по возможности устанавливайте видеонаблюдение. О подозрительных лицах и транспорте сообщайте в дежурную часть.